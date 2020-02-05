Милиция ищет мужчину, укравшего вещи с ленты транспортера в аэропорту «Манас»

Отдел внутренних дел на воздушном транспорте МВД КР устанавливает личность мужчины, совершившего кражу в аэропорту «Манас». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, кража совершена еще 13 ноября 2019 года. Пассажир Т.У. забыл личные вещи на ленте транспортера во время прохождения досмотра при входе в аэропорт, чем и воспользовался преступник.

УВДТ МВД обращается к гражданам с просьбой оказать содействие в установлении личности мужчины. Владеющих какой-либо информацией просят обратиться по телефонам 0312693535, 0555651188.

