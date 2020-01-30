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Происшествия

В Санкт-Петербурге кыргызстанца подозревают в вандализме

В Санкт-Петербурге арестовали уроженца Кыргызстана, который якобы наносил на здания трафареты, призывающие к покушению на президента России. Об этом пишет «Интерфакс».

Издание ссылается на объединенную пресс-службу судов города и сообщает, что 22-летнему Мухаммадазизу Ишматову инкриминируется совершение преступлений, квалифицируемых статьями «Вандализм» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

По данным следствия, установлено: неизвестный мужчина через интернет вступил в сговор с неким Парпиевым, предложив последнему за 5 тысяч рублей изготовить трафарет в виде изображения лидера РФ и надписи «Увидишь — убей», после чего с помощью краски и трафарета нанести указанное изображение на фасады неустановленного количества зданий в Санкт-Петербурге.

Парпиев согласился и привлек Ишматова. Соучастники нанесли рисунки на шесть зданий, следует из сообщения.

Как отмечается, Ишматов свою причастность не признает. Согласно решению суда, он будет находиться под стражей до 27 марта.

По данным СМИ, оба фигуранта являются уроженцами Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/142046/
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