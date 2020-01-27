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Происшествия

Потерявшегося без вести кыргызстанца нашли на работе в Москве

В Москве правоохранители нашли гражданина Кыргызстана, которого родственники разыскивали как без вести пропавшего. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Ранее кыргызстанцы распространили в мессенджере WhatsApp просьбу о помощи в поиске уроженца Кадамжайского района Баткенской области, 27-летнего У.Д. Сообщалось, что он вышел на работу 16 января и не вернулся.

«Граждане обратились также в представительство МВД КР в России. Установлено, что мужчина 16 января уехал на подработку в район города Подольска Московской области. В этой местности не ловит сотовая связь, и поэтому он был недоступен для связи с родственниками. Выяснилось, что он все это время находился на работе. В объяснительной пропавший указал, что о розыске он узнал после того, как вернулся с работы», — сообщили в МВД.

Представительство МВД КР в России просит соотечественников постоянно информировать, предупреждать и ставить в известность родителей или родственников о длительном отсутствии. Кроме того, правоохранители просят не распространять недостоверные и непроверенные сообщения в мессенджерах и социальных сетях, а обращаться в официальные органы.

Для получения консультации или дополнительной информации граждане могут обращаться в представительство МВД КР в РФ по адресу: город Москва, улица Большая Ордынка, дом 62, строение 1, метро Добрынинское. Также кыргызстанцы могут позвонить по телефонам горячей линии по номеру +79268908700.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/141733/
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