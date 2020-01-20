В Оше милиция задержала маму девочки, брошенной в канун Нового года

В Оше милиция задержала маму девочки, которую оставили около многоэтажного дома в канун Нового года. Об этом 24.kg сообщили в УВД южной столицы.

Уточняется, что женщину задержали сегодня. Ей 27 лет.

Фото УВД Оша. Милиция задержала женщину, оставившую своего ребенка

«Во время допроса мама девочки объяснила, что 30 декабря она выпила и уснула возле здания филармонии Оша. Ребенок, с ее слов, сам ушел в неизвестном ей направлении», — сообщили в УВД.

Напомним, что в Оше около многоэтажного дома местные жители нашли маленькую девочку. Сейчас ребенок находится в реабилитационном центре.