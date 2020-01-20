В Оше милиция задержала маму девочки, брошенной в канун Нового года

В Оше милиция задержала маму девочки, которую оставили около многоэтажного дома в канун Нового года. Об этом 24.kg сообщили в УВД южной столицы.
Уточняется, что женщину задержали сегодня. Ей 27 лет.
«Во время допроса мама девочки объяснила, что 30 декабря она выпила и уснула возле здания филармонии Оша. Ребенок, с ее слов, сам ушел в неизвестном ей направлении», — сообщили в УВД.
Напомним, что в Оше около многоэтажного дома местные жители нашли маленькую девочку. Сейчас ребенок находится в реабилитационном центре.