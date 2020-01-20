15:53
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Оше милиция задержала маму девочки, брошенной в канун Нового года

В Оше милиция задержала маму девочки, которую оставили около многоэтажного дома в канун Нового года. Об этом 24.kg сообщили в УВД южной столицы.

Уточняется, что женщину задержали сегодня. Ей 27 лет. 

УВД Оша
Фото УВД Оша. Милиция задержала женщину, оставившую своего ребенка

«Во время допроса мама девочки объяснила, что 30 декабря она выпила и уснула возле здания филармонии Оша. Ребенок, с ее слов, сам ушел в неизвестном ей направлении», — сообщили в УВД.

Напомним, что в Оше около многоэтажного дома местные жители нашли маленькую девочку. Сейчас ребенок находится в реабилитационном центре. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/141007/
просмотров: 192
Версия для печати
Материалы по теме
Смерть 11-месячной девочки на Иссык-Куле. В избиении ребенка подозревают родню
Милиция Оша установила личность девочки, брошенной в канун Нового года
В городе Ош местные жители нашли брошенного ребенка. Милиция ищет родителей
Почти 14 часов искал дорогу домой. В Бишкеке нашли потерявшегося школьника
Сооронбай Жээнбеков призвал силовиков предотвращать насилие против детей
В Бишкеке милиционеры помогли найти пропавшего школьника
Девочку из Кыргызстана в Белый дом пригласил Дональд Трамп. Ей там понравилось
Пока мама работает. На Ошском рынке ребенок спит под прилавком
Заботу о детях и стариках президент назвал основой общества Кыргызстана
В городе Ош мать оставила младенца на улице, чтобы припугнуть сожителя
Популярные новости
ДТП на&nbsp;Южной магистрали. Опубликовано видео аварии с&nbsp;участием двух джипов ДТП на Южной магистрали. Опубликовано видео аварии с участием двух джипов
Я&nbsp;сбил человека, и&nbsp;мне нужно $200. В&nbsp;Бишкеке задержан телефонный мошенник Я сбил человека, и мне нужно $200. В Бишкеке задержан телефонный мошенник
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;результате ДТП погибли три человека В Бишкеке в результате ДТП погибли три человека
В&nbsp;Бишкеке обнаружили студию вебкам-моделей В Бишкеке обнаружили студию вебкам-моделей
Бизнес
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
Как исцеляют сердца в&nbsp;клинике Acıbadem Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem
20 января, понедельник
15:41
В Оше милиция задержала маму девочки, брошенной в канун Нового года В Оше милиция задержала маму девочки, брошенной в канун...
15:20
В Таласе егеря нашли оружие, оставленное браконьерами
15:16
Мэрия Бишкека запустила бесплатный каток
15:10
Дело Курсана Асанова. Задержан редактор газеты «Чындык»
14:41
В ДТП на трассе Бишкек — Торугарт погиб военнослужащий