Кыргызстанец незаконно пытался ввезти в страну алкоголь

На КПП «Ак-Тилек-автодорожный» пограничники пресекли попытку незаконного ввоза алкогольной продукции в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

Уточняется, что 17 января из Казахстана на КПП «Ак-Тилек-автодорожный» прибыла грузовая автомашина Volvo под управлением гражданина КР 29-летнего Б.А. Во время осмотра транспорта у пограничников вызвало подозрение поведение водителя, который неожиданно начал нервничать.

«При углубленном досмотре транспортного средства пограничный наряд обнаружил алкогольную продукцию заграничного производства без сопроводительных документов. После составления соответствующих документов водитель и груз были переданы сотрудникам территориального подразделения ГСБЭП», — добавили в Погранслужбе.