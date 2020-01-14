Журналист РИА Новости разбился, выпав из окна восьмого этажа

Журналист из Испании Регаладо Антонио Мануэль Санчес выпал из окна квартиры в Москве и скончался от полученных травм. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным газеты, ЧП произошло в ночь на 14 января. Журналист выпал из окна дома на улице Кедрова. Он имел испанское гражданство. Работал в информационном агентстве РИА Новости.

«Антонио проживал в съемной квартире вместе со своей супругой, уроженкой Австрии Бенедик Барбарой Элизабет. Женщина рассказала, что в последнее время ее муж страдал депрессией, но алкоголем не злоупотреблял», — пишет газета.

Что привело к трагической развязке, пока неизвестно. 19 января журналисту должен был исполниться 41 год.