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Происшествия

Наркосбытчик на коне. Задержан мужчина с крупной партией гашиша

Сотрудники межрегионального управления СКМ МВД КР задержали гражданина, подозреваемого в незаконном хранении и сбыте крупного количества наркотических веществ. Об этом сообщают в пресс-службе МВД.

Отмечается, что к правоохранителям поступила информация о том, что житель Джалал-Абадской области собирается сбыть наркотики. Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. Следственной службой МВД в Оше начато досудебное расследование по статье 267 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

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В рамках досудебного расследования проведены следственно-оперативные мероприятия, в результате которых подозреваемый задержан с поличным с крупным количеством наркотиков. Наркосбытчик, прибывший на встречу, решил подстраховаться и находился верхом на коне. При попытке сбыта подозреваемый отвлекся, этим и воспользовались оперативники межрегионального управления и поймали его с поличным. Личность задержанного установлена, им оказался житель Токтогульского района Э.Н., 1992 года рождения.

При личном осмотре у мужчины обнаружен и изъят пакет, в котором находился 51 брикет в форме спичечного коробка с характерным запахом.

По данным судебно-химической экспертизы, изъятые вещества являются наркотическим средством гашиш весом 558,6 грамма. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
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