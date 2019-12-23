В Кыргызстан тайно пытались ввезти лекарства, жвачку и парфюмерию

На контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка-автодорожный» пресекли попытку незаконного провоза груза по недостоверным документам из Казахстана в Кыргызстан. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По его данным, на пункт пропуска «Чон-Капка-автодорожный» из Казахстана прибыл грузовой автомобиль Volvo с прицепом. В грузосопроводительных документах, предъявленных водителем, указано, что в машине провозится сантехника.

«Но в ходе досмотра за коробками с сантехникой пограничники обнаружили товары, на которые отсутствовали сопроводительные документы, — различные медикаменты на сумму около 1,2 миллиона сомов, 1 тысяча 952 пачки жевательных резинок Dirol стоимостью свыше 585,6 тысячи и парфюмерия. Общая сумма груза без документов составила, по предварительным подсчетам, 1 миллион 905 тысяч сомов. После составления документов водителя и груз передали сотрудникам ГСБЭП и ГНС», — говорится в сообщении.