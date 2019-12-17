Контрабанду 20 тонн нефрита в Казахстан и Кыргызстан пресекли в России

Уголовное дело возбудили в Алтайском крае России по факту контрабанды 20 тонн белого и зеленого нефрита. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр Сибирского таможенного управления.

«Вывоз 20 тонн минерала на 50 миллионов рублей грузовыми автомобилями в Казахстан и Кыргызстан злоумышленники планировали осуществить через пункт пропуска «Веселоярск» Алтайского края. При прохождении пограничного контроля они должны были представить подложные товаросопроводительные документы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, оперативники получили информацию о незаконной добыче нефрита в Бурятии и его хранении в Иркутской области для последующего вывоза. В частности, установлен факт отсутствия документов, подтверждающих законное происхождение нефрита и владение им.

Транспортные средства с перевозимым природным минералом задержаны.