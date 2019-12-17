В Караколе в пожаре погиб мужчина

В одном из домов-вагонов в Караколе утром произошел пожар. В результате возгорания погиб мужчина, 1976 года рождения. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства чрезвычайных ситуаций КР Эльмира Шерипова.

Как отмечается, на место пожара выехал один пожарный расчет. По предварительной информации, погибший является уроженцем Нарынской области. Причину пожара устанавливает милиция региона. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.