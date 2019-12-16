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Происшествия

В Бишкеке девушка выпала с 8-го этажа и скончалась

В столице 20-летняя девушка выпала из окна 8-го этажа и скончалась. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, 16 декабря примерно в 5.30 в службу «102» поступило сообщение о том, что из многоэтажного дома по улице Ахунбаева выпала девушка, примерный возраст 20-25 лет.

«Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа УВД Ленинского района Бишкека обнаружила Р.Н., 1999 года рождения, которая выпала из окна. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшую в бессознательном состоянии в отделение реанимации БНИЦТиО. Несмотря на оказанные меры первой медицинской помощи и усилия врачей, девушка от полученных ранений, несовместимых с жизнью, не приходя в сознание, скончалась», — сообщили в ведомстве.

Факт был зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство, назначены соответствующие экспертизы.
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