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Происшествия

В России задержан мужчина, находившийся в розыске 16 лет

В России правоохранительными органами задержан гражданин, разыскиваемый за финансовые махинации. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что в конце ноября 2019 года правоохранительными органами РФ и КР установлен кыргызстанец, находившийся в межгосударственном розыске на протяжении 16 лет.

МВД
Фото МВД

«62-летний О.М. разыскивался с 2003 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям: «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций», «Подделка документов» и «Похищение, уничтожение, повреждение документов, штампов, печатей». Работая гендиректором одного из предприятий, в декабре 2002 года подозреваемый, используя свои полномочия, издал подложные приказы «о реализации оборудования» якобы для улучшения финансового положения компании. Он незаконно вывез за пределы завода материальные ценности на общую сумму более чем 4 миллиона 673 тысячи и скрылся в неизвестном направлении», — сообщили МВД.
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