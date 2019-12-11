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Сюжет: Приграничные конфликты

В Баткене таджикистанцы пытались выровнять землю на неописанном участке

В районе населенного пункта Мин-Булак в местности Кара Баткенской области на неописанном участке госграницы граждане Таджикистана на шести тракторах проводили сельскохозяйственные работы. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

Уточняется, что таджикистанцы выравнивали земельный участок. Пограничники Кыргызстана, прибыв на место, потребовали прекратить работы на неописанном участке государственной границы, но те отказались.

«Незамедлительно состоялась встреча пограничных представителей обеих стран с участием руководителей приграничных районов, представителей кадастровых служб и глав сельских управ. Было принято решение о прекращении работ гражданами Таджикистана до определения линии госграницы межправительственной комиссией по делимитации и демаркации границы. Таджикская сторона вывела сельскохозяйственную технику из местности Кара. В настоящее время обстановка на данном участке государственной границы стабильная», — сообщили в Погранслужбе.
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