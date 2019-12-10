На трассе у Токмака неизвестные избили водителя и его пассажиров. Их задержали

В Чуйской области по подозрению в хулиганстве задержаны четверо парней. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

Уточняется, что 7 декабря в милицию поступило сообщение о драке между несколькими гражданами на автодороге Бишкек — Торугарт. По приезде сотрудников милиции на месте находились все участники инцидента.

«С заявлением в милицию обратился Ш.У. Он просил принять меры в отношении четверых неизвестных, которые 7 декабря в 01.00, преследуя на автомашине марки ВАЗ 2107, прижали его машину к обочине, избили, забрали травматический пистолет, документы и ключи от авто. С заявлением также обратились другие участники драки — 23-летние А.С., Ш.Ж., А.Н. и 22-летний А.А. Они просили принять меры в отношении водителя автомашины марки «Мерседес-Бенц» Ш.У. и его пассажиров, которые избили их. По результатам допросов, очных ставок, просмотра видео с камер наблюдения водитель «Мерседеса» и его пассажиры задержаны и водворены в СИЗО. Назначены экспертизы», — сообщили в ГУВД.