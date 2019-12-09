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Происшествия

Смертельное извержение вулкана удалось заснять туристам в Новой Зеландии

Ставшее смертельным по меньшей мере для одного человека извержение вулкана на острове Уайт в Новой Зеландии попало на видео. Об этом сообщает Reuters.

Очевидцам удалось заснять вырывающийся из кратера вулкана столб густого дыма и пепла.

Сообщается, что в момент извержения на небольшом острове находились около 50 человек — несколько групп туристов и их сопровождающие. В настоящий момент известно, что один человек погиб, еще несколько числятся пропавшими без вести. Госпитализированы с ожогами более 20 человек.

Власти Новой Зеландии закрыли область над вулканом для полета и предупредили население об опасности выброса пепла: всем живущим вблизи от берега порекомендовали закрыть окна и двери и не выходить на улицу.

Агентство по чрезвычайным ситуациям работает над тем, чтобы оценить угрозу дальнейшего извержения. По некоторым данным, с момента начала катаклизма сила выброса снизилась и продолжает снижаться.
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