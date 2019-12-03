Драка в Оше: один из четверых участников получил ранение в ягодицу

Участник драки, произошедшей в Оше, получил огнестрельное ранение. Об этом 24.kg сообщили в УВД южной столицы.

Уточняется, что в милицию сообщение поступило из городской больницы. Прибывшая на место оперативно-следственная группа выяснила, что 20-летний Ж.Н. получил ранение из неустановленного оружия.

«Драка между четырьмя молодыми людьми произошла в одном из кафе города. Во время потасовки один из них был ранен в ягодицу. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство». Установлены все участники драки, однако ни один из них не признает вины», — сообщили в УВД.