Мужчина напал с ножом на свою супругу в одном из медцентров Токмака

В Токмаке задержали мужчину по подозрению в покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 29 ноября примерно в 12.27 в одном из медицинских центров Токмака между супружеской парой произошла ссора. Мужчина нанес ножевое ранение супруге, которая работала в медцентре.

57-летнюю Ш.Г. доставили в больницу. Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по статье 39-130 «Покушение на убийство» УК КР.

Сотрудники СКМ ОВД Токмака по горячим следам по подозрению в совершении преступления задержали и водворили в изолятор временного содержания 62-летнего Ш.А.

Назначены судебно-медицинские экспертизы. Досудебное производство продолжается.