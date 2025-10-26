Милиция Бишкека объявила в розыск Екатерину Бивол

В Бишкеке возбуждено уголовное дело против Екатерины Бивол, которую обвиняют в разжигании межнациональной (этнической) вражды.

По данным Главного управления внутренних дел столицы, дело возбуждено по статье 330 «Возбуждение расовой, этнической, национальной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

Следствие отмечает, что обвиняемая якобы совершила публичные высказывания против кыргызского народа, распространявшиеся видеоматериалами 21 октября.

Екатерине Бивол заочно предъявлено обвинение. Ей избрана мера пресечения — заключение под стражу, и она объявлена в розыск.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до семи лет.

Напомним, экс-супруга Дмитрия Бивола — Екатерина опубликовала в социальных сетях видео, где она делает оскорбительные высказывания в адрес представителей разных национальностей.

Многие пользователи осудили поведение женщины, подчеркнув, что ее высказывания противоречат принципам уважения и толерантности.

Адвокаты КР также направили обращения в МВД КР, Генеральную прокуратуру КР и МИД КР с просьбой привлечь Екатерину Бивол к уголовной ответственности.