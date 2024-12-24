Дело о межнациональной розни. Главного редактора NazarNews оправдали

Главного редактора NazarNews Гулжан Шерипбаеву оправдали по делу о межнациональной розни. Об этом 24.kg сообщил адвокат Жаныш Бараков.

Дело возбуждено центральным аппаратом ГКНБ, далее передано на рассмотрение Первомайского районного суда столицы.

Причиной заведения уголовного дела по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР стал перепост публикации Гульзат Алиевой, где на фотографии изображена девочка в хиджабе, одетая в костюм снегурочки. Она стояла рядом с Дедом Морозом.

Гособвинение попросило оштрафовать Гулжан Шерипбаеву на 200 тысяч сомов. Однако суд оправдал обвиняемую в связи с отсутствием состава преступления с правом на реабилитацию.

Напомним, главного редактора NazarNews задержали в ноябре 2023 года. Спустя некоторое время ее отпустили под домашний арест.