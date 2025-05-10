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Происшествия

Дело блогера. Инициатора языковых патрулей отпустили под домашний арест

Актилек Орозбеков отпущен под домашний арест до 25 июня. Решение принял суд.

Согласно постановлению, в течение ареста блогеру запрещено делать публикации в соцсетях.

Напомним, правоохранители задержали 30-летнего А.О. по подозрению в разжигании межнациональной вражды.

По данным ГУВД Чуйской области, «во время мониторинга интернет-пространства, проведенного сотрудниками службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Чуйской области, установлено, что через YouTube-канал под названием «Актилек Орозбеков» распространяются материалы, содержащие признаки разжигания межнациональной вражды. Данный видеоконтент проверен и направлен на судебную экспертизу. Согласно ее заключению, в материалах указанного YouTube-канала действительно содержатся признаки пропаганды межнациональной вражды».

Блогер известен тем, что организовывал языковые патрули и на своем YouTube-канале публиковал видео, на которых он обходит кафе и точки общепита и требует, чтобы все надписи и меню были написаны на кыргызском языке.

Возбуждено дело по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

Следствие установило, что гражданин А.О. самовольно проверил деятельность более 50 заведений, выносил односторонние суждения и вел деятельность с признаками разжигания межнациональной вражды. Также подтверждено, что ранее он уже привлекался к ответственности за массовые беспорядки.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328567/
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