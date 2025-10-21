Экс-супругу Бивола обвиняют в разжигании межнациональной розни. МВД КР проверяет

Начата доследственная проверка видео с оскорбительными высказываниями. Об этом сообщает МВД Кыргызстана.

Пользователи соцсетей активно обсуждают видео с участием бывшей супруги боксера Дмитрия Бивола Екатерины Бивол.

Фото МВД КР

«На видео женщина за рулем автомобиля допускает оскорбительные высказывания в адрес представителей различных национальностей. Подобные действия недопустимы и противоречат принципам межнационального уважения и толерантности. Вне зависимости от места проживания каждый человек обязан соблюдать нормы морали и права, не допускать разжигания вражды и розни. В настоящее время факт зарегистрирован, назначены соответствующие экспертизы», — говорится в сообщении.

МВД Кыргызской Республики призывает граждан к взаимоуважению, ответственности за свои слова и действия, особенно в публичном пространстве.