На испытаниях взорвался прототип космического корабля компании Илона Маска

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока Чика (штат Техас). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сайт NASA.

Фото NASA. Взорвавшийся прототип космического корабля

Инцидент произошел во время испытаний на максимальное заполнение криогенной жидкостью резервуаров для метана и кислорода.

Во время теста оторвало верхнюю часть корабля и выбросило за пределы площадки, после из резервуаров стала выливаться криогенная жидкость, образовались густые облака пара. Предположительно, нижняя часть и внутренний резервуар также вышли из строя.

Ракета не была полностью собрана — ее головная часть находится в сборочном цехе, компания решает ее дальнейшую судьбу.

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика. pic.twitter.com/Aa0SHexec0 — Коммерсантъ (@kommersant) November 21, 2019

В SpaceX заявили, что «результат не стал абсолютной неожиданностью», так как целью испытаний было дать системам корабля максимальную нагрузку. Компания не будет ремонтировать Starship Mk1 и сразу перейдет к созданию более продвинутой версии — Starship Mk3, в которой, вероятно, задействуют оставшуюся головную часть Mk1.

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Первый испытательный полет опытной Starship на высоту до 20 километров был запланирован на декабрь. Корабль представили в конце сентября, он предназначен для доставки грузов и космонавтов на Луну и Марс.

Основатель SpaceX Илон Маск называет Starship самой мощной ракетой в истории компании.

Это не первый неудачный инцидент с Starship. Так, прототип Starhopper второй ступени Starship загорелся на испытаниях двигателя в июле.