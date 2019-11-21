На испытаниях взорвался прототип космического корабля компании Илона Маска

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока Чика (штат Техас). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сайт NASA.
Инцидент произошел во время испытаний на максимальное заполнение криогенной жидкостью резервуаров для метана и кислорода.
Во время теста оторвало верхнюю часть корабля и выбросило за пределы площадки, после из резервуаров стала выливаться криогенная жидкость, образовались густые облака пара. Предположительно, нижняя часть и внутренний резервуар также вышли из строя.
Ракета не была полностью собрана — ее головная часть находится в сборочном цехе, компания решает ее дальнейшую судьбу.
В SpaceX заявили, что «результат не стал абсолютной неожиданностью», так как целью испытаний было дать системам корабля максимальную нагрузку. Компания не будет ремонтировать Starship Mk1 и сразу перейдет к созданию более продвинутой версии — Starship Mk3, в которой, вероятно, задействуют оставшуюся головную часть Mk1.
Первый испытательный полет опытной Starship на высоту до
Основатель SpaceX Илон Маск называет Starship самой мощной ракетой в истории компании.
Это не первый неудачный инцидент с Starship. Так, прототип Starhopper второй ступени Starship загорелся на испытаниях двигателя в июле.