15:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

На испытаниях взорвался прототип космического корабля компании Илона Маска

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока Чика (штат Техас). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сайт NASA.

NASA
Фото NASA. Взорвавшийся прототип космического корабля

Инцидент произошел во время испытаний на максимальное заполнение криогенной жидкостью резервуаров для метана и кислорода.

Во время теста оторвало верхнюю часть корабля и выбросило за пределы площадки, после из резервуаров стала выливаться криогенная жидкость, образовались густые облака пара. Предположительно, нижняя часть и внутренний резервуар также вышли из строя.

Ракета не была полностью собрана — ее головная часть находится в сборочном цехе, компания решает ее дальнейшую судьбу.

В SpaceX заявили, что «результат не стал абсолютной неожиданностью», так как целью испытаний было дать системам корабля максимальную нагрузку. Компания не будет ремонтировать Starship Mk1 и сразу перейдет к созданию более продвинутой версии — Starship Mk3, в которой, вероятно, задействуют оставшуюся головную часть Mk1.

Читайте по теме
Корабль для межпланетных перелетов презентовал Илон Маск

Первый испытательный полет опытной Starship на высоту до 20 километров был запланирован на декабрь. Корабль представили в конце сентября, он предназначен для доставки грузов и космонавтов на Луну и Марс.

Основатель SpaceX Илон Маск называет Starship самой мощной ракетой в истории компании.

Это не первый неудачный инцидент с Starship. Так, прототип Starhopper второй ступени Starship загорелся на испытаниях двигателя в июле.
Ссылка:
просмотров: 198
Версия для печати
Материалы по теме
Взрыв в «Антошке». Сотрудников Госэкотехинспекции привлекут к ответственности
Взрыв в точке общепита. Кто защитит трудящихся?
Илон Маск продолжает запуск спутников для создания глобального интернета
Взрыв в точке общепита. Службы не могли проверять кафе до 2020 года
Взрыв в точке общепита. Арендатора кафе отпустили под домашний арест
После взрыва в точке быстрого питания милиция задержала арендатора кафе
Взрыв точки быстрого питания. Двоих пострадавших выписали из больницы
Первый твит через разрабатываемую SpaceX спутниковую сеть отправил Илон Маск
Корабль для межпланетных перелетов презентовал Илон Маск
В Великобритании взорвали старую угольную ТЭЦ. Зрелище впечатляющее
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке перебегавшую дорогу женщину насмерть сбила машина В Бишкеке перебегавшую дорогу женщину насмерть сбила машина
В&nbsp;Бишкеке произошла потасовка между инспектором УОБДД и&nbsp;женщиной В Бишкеке произошла потасовка между инспектором УОБДД и женщиной
Напавший на&nbsp;пассажиров троллейбуса мужчина ранил ножом прохожего Напавший на пассажиров троллейбуса мужчина ранил ножом прохожего
В&nbsp;Бишкеке произошла массовая драка. Милиция проводит проверку В Бишкеке произошла массовая драка. Милиция проводит проверку
Бизнес
Время инвестиций: сотрудничество между&nbsp;КР и&nbsp;Британией обсудили в&nbsp;Лондоне Время инвестиций: сотрудничество между КР и Британией обсудили в Лондоне
Новая неделя&nbsp;&mdash; новые скидки в&nbsp;магазинах O!Store Новая неделя — новые скидки в магазинах O!Store
Волонтеры &laquo;Газпром нефти Азии&raquo; провели 13-часовой марафон экоидей Волонтеры «Газпром нефти Азии» провели 13-часовой марафон экоидей
Надо брать! Только 22&nbsp;и&nbsp;23&nbsp;ноября O!Phone 4G&nbsp;Joy всего за&nbsp;2&nbsp;тысячи 990&nbsp;сомов! Надо брать! Только 22 и 23 ноября O!Phone 4G Joy всего за 2 тысячи 990 сомов!
21 ноября, четверг
15:24
Батукаева хотели обменять на Бакиева. Очная ставка Атамбаева и Атаханова Батукаева хотели обменять на Бакиева. Очная ставка Атам...
15:20
Медсестра школы № 87 получила выговор после выступления школьницы в парламенте
15:06
На испытаниях взорвался прототип космического корабля компании Илона Маска
14:55
Яки, квартиры, автомобили. Что указал в декларации спикер Бишкекского горкенеша
14:47
У вице-спикера Аиды Касымалиевой нет ничего. Кроме зарплаты