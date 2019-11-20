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Происшествия

Сына бывшего президента Германии убили во время лекции в берлинской клинике

Сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, 59-летний Фриц погиб в результате нападения неизвестного в частной клинике Schlosspark-Klinik в Берлине. Об этом сообщила medusa со ссылкой на издание Tagesspiegel.

По его данным, вечером 19 ноября злоумышленник напал с ножом и нанес несколько ударов Фрицу фон Вайцзеккеру, когда тот читал лекцию. Один из посетителей пытался защитить фон Вайцзеккера и получил тяжелые ранения.

Нападавшего задержала полиция. Его мотивы пока неизвестны.

Фриц фон Вайцзеккер работал заведующим терапевтического отделения клиники Schlosspark-Klinik с 2005 года.
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20 ноября, среда
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