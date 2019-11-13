Томская фирма пыталась вывезти в Кыргызстан древесину, пораженную вредителем

Специалисты Россельхознадзора при досмотре пиломатериала, предназначенного для экспорта в Кыргызстан, выявили 30 кубометров, пораженных усачом. Об этом сообщил сайт управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области.

Сотрудники Россельхознадзора по указанному региону в ходе проведенного досмотра 330 кубических метров пиломатериала хвойных пород торгового дома «Согра» обнаружили 30 кубометров пиломатериала, зараженного усачом большим черным еловым.

По данным ведомства, он входит в перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Зараженный пиломатериал не допущен к экспорту в КР. Согласно выданному предписанию, на предприятии приняты меры по уничтожению усача.

Ответственный за фитосанитарное состояние на предприятии привлечен к административной ответственности.