Грузы с нарушением фитосанитарных требований ЕАЭС не допустят в Кыргызстан

Директор департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Максат Кочеров провел внеплановую проверку функционирования пунктов фитосанитарного контроля «Ак-Тилек» и «Кант», расположенных вблизи кыргызско-казахстанской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что даны указания по строгому соблюдению фитосанитарных требований, усилению фитосанитарного контроля при осуществлении импорта и экспорта подкарантинной продукции со стороны участников внешнеэкономичекой деятельности.

В случае выявления нарушений законодательства в сфере карантина растений необходимо принять меры, включая возврат, уничтожение или обеззараживание сельхозпродукции растительного происхождения, напомнили грузоперевозчикам.

На территорию КР не допустят грузы, не соответствующие фитосанитарным требованиям ЕАЭС, которые представляют угрозу безопасности.