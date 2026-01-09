10:33
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Экономика

Грузы с нарушением фитосанитарных требований ЕАЭС не допустят в Кыргызстан

Директор департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Максат Кочеров провел внеплановую проверку функционирования пунктов фитосанитарного контроля «Ак-Тилек» и «Кант», расположенных вблизи кыргызско-казахстанской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

пресс-службы Минсельхоза
Фото пресс-службы Минсельхоза

Отмечается, что даны указания по строгому соблюдению фитосанитарных требований, усилению фитосанитарного контроля при осуществлении импорта и экспорта подкарантинной продукции со стороны участников внешнеэкономичекой деятельности.

В случае выявления нарушений законодательства в сфере карантина растений необходимо принять меры, включая возврат, уничтожение или обеззараживание сельхозпродукции растительного происхождения, напомнили грузоперевозчикам.

На территорию КР не допустят грузы, не соответствующие фитосанитарным требованиям ЕАЭС, которые представляют угрозу безопасности.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/357274/
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
Картофель из России не пропустили в Кыргызстан
Кабмин утвердил правила оценки автомобилей, ввозимых из третьих стран
Поставки товаров из Кыргызстана в Россию серьезно затруднились — эксперт
В РФ начали зачистку рынка от сомнительного импорта: запрещен ввоз игрушек из КР
ЕАЭС расширяет единый рынок услуг в строительном секторе
Высшим советом ЕАЭС утверждена Концепция развития туризма
Высший совет ЕАЭС поддержал подходы к созданию общего финансового рынка
Владимир Путин назвал Кыргызстан чемпионом среди стран ЕАЭС по росту ВВП
Кыргызстан и Казахстан против расширения пилота по таможенной проверке в ЕАЭС
В ЕАЭС нужны прозрачные, стабильные и предсказуемые условия торговли — Жапаров
Популярные новости
Это важно: обменки Кыргызстана будут проверять происхождение ваших средств Это важно: обменки Кыргызстана будут проверять происхождение ваших средств
Кыргызстан оказался в&nbsp;пятерке стран, активно закупающих шампанское в&nbsp;России Кыргызстан оказался в пятерке стран, активно закупающих шампанское в России
Картофель из&nbsp;России не&nbsp;пропустили в&nbsp;Кыргызстан Картофель из России не пропустили в Кыргызстан
В&nbsp;2025 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в&nbsp;Кыргызстан увеличился В 2025 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в Кыргызстан увеличился
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
9 января, пятница
10:30
Декларация. Бакыт Торобаев заработал в 2024-м меньше, чем годом ранее Декларация. Бакыт Торобаев заработал в 2024-м меньше, ч...
10:21
Грузы с нарушением фитосанитарных требований ЕАЭС не допустят в Кыргызстан
10:10
Крупный взрыв произошел на Солнце — Лаборатория солнечной астрономии
10:04
В Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось на юге Кыргызстана
10:00
«Эффект помады», или Почему в кафе и ресторанах Бишкека полно посетителей
8 января, четверг
21:34
Презентация смартфонов серии Samsung Galaxy S26 состоится 25 февраля