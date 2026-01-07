22:05
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Экономика

Картофель из России не пропустили в Кыргызстан

На кыргызско-казахском участке госграницы при ввозе в Кыргызстан выявлена партия картофеля, не соответствующая карантинным фитосанитарным требованиям. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По данным ведомства, 7 января 2026 года на «Сводном посту» вблизи пункта пропуска «Ак-Тилек» сотрудники департамента химизации, защиты и карантина растений в ходе фитосанитарного контроля установили отсутствие обязательного фитосанитарного сертификата на партию картофеля объемом 44,2 тонны, относящуюся к продукции с высоким фитосанитарным риском.

В министерстве уточнили, что в соответствии с пунктом 3.7 Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза груз был возвращен отправителю.

В ведомстве добавили, что контроль за соблюдением фитосанитарных требований при ввозе сельскохозяйственной продукции в страну продолжается в штатном режиме.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/357209/
просмотров: 338
Версия для печати
Материалы по теме
Семь документов для ЕАЭС, которые позволят избежать задержек при вывозе товаров
За 11 месяцев в КР недопущено 562 тонны грузов, нарушающих фитосанитарные нормы
В Кыргызстане могут ввести ограничения на импорт картофеля
Кыргызстан за семь месяцев не пропустил 445 тонн грузов из соседних стран
Проблем с пропуском машин с сельхозпродукцией на кыргызско-казахской границе нет
Не тот фитосанитарный сертификат. В Кыргызстан не пропустили груз из Казахстана
Фитосанитарный контроль возобновили в пункте пропуска «Ак‑Жол»
Фитосанитарный контроль за ввозом арбузов и дынь усилили в Кыргызстане
Импортеров предупредили об усилении фитоконтроля овощей и фруктов
Минсельхоз усиливает контроль за качеством товаров, ввозимых в Кыргызстан
Популярные новости
Это важно: обменки Кыргызстана будут проверять происхождение ваших средств Это важно: обменки Кыргызстана будут проверять происхождение ваших средств
Кыргызстан оказался в&nbsp;пятерке стран, активно закупающих шампанское в&nbsp;России Кыргызстан оказался в пятерке стран, активно закупающих шампанское в России
Скоро старый Новый год. КР&nbsp;вошла в&nbsp;топ-5 импортеров консервированных огурцов Скоро старый Новый год. КР вошла в топ-5 импортеров консервированных огурцов
Продуктовая корзина. Что за&nbsp;год подорожало больше всего Продуктовая корзина. Что за год подорожало больше всего
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
7 января, среда
21:15
Картофель из России не пропустили в Кыргызстан Картофель из России не пропустили в Кыргызстан
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 января: без осадков
20:36
В Бишкеке задержан несовершеннолетний, угнавший автомобиль
20:28
Американские военные захватили российский танкер «Маринера»
17:22
Главным тренером футбольной команды «Абдыш-Ата» снова стал Валерий Березовский