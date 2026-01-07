Картофель из России не пропустили в Кыргызстан

На кыргызско-казахском участке госграницы при ввозе в Кыргызстан выявлена партия картофеля, не соответствующая карантинным фитосанитарным требованиям. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По данным ведомства, 7 января 2026 года на «Сводном посту» вблизи пункта пропуска «Ак-Тилек» сотрудники департамента химизации, защиты и карантина растений в ходе фитосанитарного контроля установили отсутствие обязательного фитосанитарного сертификата на партию картофеля объемом 44,2 тонны, относящуюся к продукции с высоким фитосанитарным риском.

В министерстве уточнили, что в соответствии с пунктом 3.7 Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза груз был возвращен отправителю.

В ведомстве добавили, что контроль за соблюдением фитосанитарных требований при ввозе сельскохозяйственной продукции в страну продолжается в штатном режиме.