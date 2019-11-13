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Происшествия

В Баткене задержан мужчина с 16 килограммами гашиша

Спецоперацию по выявлению устойчивого канала поставок крупных партий афганского гашиша из Таджикистана в Кыргызстан провели сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СБНОН.

Уточняется, что в ходе оперативных мероприятий в Баткенской области милиция задержала мужчину, перевозившего в тайнике своей машины 15 килограммов 720 граммов гашиша.

«Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к этому преступлению. Задержанный водворен в ИВС», — сообщили в СБНОН.
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