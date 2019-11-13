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Происшествия

В Кадамджае мужчина хотел отобрать у бывшей жены детей и чуть не убил ее

Баткенский областной суд приговорил К.Т. к 11 годам лишения свободы за покушение на убийство. Об этом сообщается в приговоре суда.

В документе указывается, что подсудимый решил отобрать детей у бывшей жены. Во время разговора между экс-супругами произошла перепалка, и обвиняемый ударил женщину ножом.

«В ходе судебного разбирательства мужчина заявил, что бывшая супруга сама накинулась на него и ударила его чайником по голове. За это он достал нож, который лежал на столе, и ударил им потерпевшую. Кадамджайский районный суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы, вторая инстанция ужесточила это решение», — указывается в приговоре.
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