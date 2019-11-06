ЧП в Таджикистане. Неизвестные напали на погранзаставу

В ночь на 6 ноября, примерно в 03.30, около 20 человек в масках напали на пограничную заставу № 4 «Ишкобод» воинской части пограничного отряда «Султанабад» в районе Рудаки. Об этом сообщает радио «Озоди».

По его данным, пограничная застава расположена на территории района Рудаки, в 60-ти километрах западнее города Душанбе, вблизи границы с Узбекистаном. В результате нападения погибли пограничник и сотрудник милиции, сообщают таджикские власти.

По данным Главного управления пограничных войск ГКНБ РТ, в ходе нападения на заставу неизвестные захватили пять автоматов Калашникова. «В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находившиеся в окружении, были нейтрализованы, 5 — задержаны», — сообщает погранслужба.

МВД Таджикистана сообщило, что в ходе операции было уничтожено четыре автомашины группировки. Власти еще не предоставили информацию о личностях нападавших. Не объявлены также имена двух погибших — сотрудника милиции и пограничника. Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия создана оперативно-следственная группа и продолжается расследование.

Сейчас дорога в сторону джамоата Ляур района Рудаки, где произошел инцидент, частично заблокирована. Вдоль дороги стоят вооруженные силовики и пропускают машины только после тщательного осмотра транспортного средства и удостоверения личности. Представителям СМИ не разрешается приближаться к месту происшествия.

По автодороге Душанбе — Бохтар также замечено передвижение военного транспорта.

«После этого инцидента в Душанбе и прилегающих районах приняты беспрецедентные меры безопасности. Основные общественные места столицы взяты под усиленный контроль силовиков, на постах тщательно проверяются тонированные автомашины», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в День Конституции Таджикистана, когда президент страны Эмомали Рахмон находится в Европе с официальным визитом.