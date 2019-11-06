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Координирующий подпольные ячейки «Хизб ут-Тахрира» экстремист задержан в Бишкеке

В Бишкеке задержан член религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир», который в Кыргызстане занимался координацией деятельности подпольных ячеек РЭО. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

Установлено, что гражданин одной из соседних республик Ш.Т. находился в межгосударственном розыске за причастность к РЭО «Хизб ут-Тахрир» на родине. Используя поддельный паспорт, он скрывался и вел активную экстремистскую деятельность на территории республики.

В отношении задержанного следственными органами ГКНБ КР начато досудебное производство.

Задержанный водворен в СИЗО-1 Бишкека.

Ведется следствие.
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