Координирующий подпольные ячейки «Хизб ут-Тахрира» экстремист задержан в Бишкеке

В Бишкеке задержан член религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир», который в Кыргызстане занимался координацией деятельности подпольных ячеек РЭО. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

Установлено, что гражданин одной из соседних республик Ш.Т. находился в межгосударственном розыске за причастность к РЭО «Хизб ут-Тахрир» на родине. Используя поддельный паспорт, он скрывался и вел активную экстремистскую деятельность на территории республики.

В отношении задержанного следственными органами ГКНБ КР начато досудебное производство.

Задержанный водворен в СИЗО-1 Бишкека.

Ведется следствие.