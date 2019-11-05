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Происшествия

Десять лет тюрьмы получил кыргызстанец, убивший начальника в Иркутской области

В Усть-Илимске Иркутской области вынесен приговор 28-летнему уроженцу Кыргызстана Гайратбеку Ульмасову, обвиняемому в убийстве своего начальника. Об этом сообщило ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, в ночь на 28 октября подозреваемый несколько раз ударил по голове металлической трубой своего бывшего руководителя, уроженца КНР. Инцидент произошел в Усть-Илимске на промышленной площадке ООО «Трейд Экспорт».

Как уточняется, нападавший с места происшествия скрылся, после чего вовсе покинул территорию России. Правоохранители его объявили в розыск. Спустя некоторое время Ульмасов прилетел в Новосибирск, где сразу же задержан сотрудниками полиции.

В результате суд признал его виновным в убийстве и приговорил к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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5 ноября, вторник
20:16
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