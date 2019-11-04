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В Сокулукском районе незаконно изготавливали и продавали химикаты

Выявлена преступная группировка, промышлявшая незаконным изготовлением химических средств. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, факт установлен во время совместной работы с сотрудниками Госэкотехинспекции в селе Новопавловка. Выяснилось, что в частном доме кустарным способом изготавливают и реализуют химические средства для уничтожения крыс и мышевидных грызунов «Бромоцид-Флюид» и «Би-58».

Во дворе дома обнаружены канистры, коробки, наполненные стеклянными и пластмассовыми баночками (флаконами), похожими на лекарство или яд. А по всему периметру двора стоял терпкий запах химических веществ.

В ГСБЭП призывают граждан сообщать в службу, если им стали известны другие подобные факты.
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