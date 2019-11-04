В Сокулукском районе незаконно изготавливали и продавали химикаты

Выявлена преступная группировка, промышлявшая незаконным изготовлением химических средств. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.
По ее данным, факт установлен во время совместной работы с сотрудниками Госэкотехинспекции в селе Новопавловка. Выяснилось, что в частном доме кустарным способом изготавливают и реализуют химические средства для уничтожения крыс и мышевидных грызунов «Бромоцид-Флюид» и «Би-58».
В ГСБЭП призывают граждан сообщать в службу, если им стали известны другие подобные факты.