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В Бишкеке мужчина изнасиловал, а затем утопил в БЧК девушку

Свердловский районный суд Бишкека приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы по обвинению в жестоком убийстве.

В приговоре указывается, что с погибшей мужчина был знаком. Во время распития спиртного обвиняемый несколько раз изнасиловал девушку, а затем утопил ее в БЧК.

«В ходе судебного разбирательства обвиняемый не признал свою вину. С его слов, в день убийства он находился в парке на работе. Погибшая спала на бетонной плите, когда проснулась, рассказала о проблемах дома. С девушкой действительно был знаком и распивал с ней пару раз спиртное. Подсудимый заявил, что он и погибшая купались в БЧК, но в какой момент она утонула, не знает», — уточняется в приговоре.
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