В Канте женщина организовала убийство сожителя, его тело закопали на кладбище

К 15 годам лишения свободы за убийство мужчины приговорил Иссык-Атинский районный суд Чуйской области двоих местных жителей С.С.Т и С.Н.И.

В приговоре суда указывается, что гражданский муж С.С.Т. постоянно унижал ее и оскорблял. В день убийства женщина пригласила домой своего племянника на празднование дня налоговика. Вместе с племянником в гости приехал и его друг, являющийся оперативным сотрудником.

Читайте по теме В селе Новониколаевка женщина убила сожителя во время ссоры

«После распития спиртных напитков между сожителями произошла словесная перепалка. За обиженную тетю вступился ее племянник. Он стал избивать потерпевшего, в результате от полученных травм последний скончался на месте», — говорится в сообщении.

Для того чтобы скрыть преступление, тело погибшего обвиняемые вывезли и закопали на кладбище. Женщина, решив отвести от себя подозрения, написала заявление о без вести пропавшем сожителе в милицию. Спустя неделю оперативники обнаружили труп на кладбище и отправили его в морг.

Третий соучастник — М.Э.О. обвинялся в укрывательстве преступления. По версии следствия, он был свидетелем того, как избивали мужчину, но являясь сотрудником органов внутренних дел, не помог ему и не сообщил в милицию. Однако суд оправдал его за отсутствием состава преступления.