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Происшествия

Перестрелка в Кок-Жаре. В милиции рассказали подробности

В ГУВД Чуйской области рассказали подробности перестрелки в селе Кок-Жар. По данным милиции, по факту нанесения огнестрельного ранения жителю Бишкека проводится досудебное производство.

Отмечается, что 23 октября с заявлением в органы внутренних дел Аламединского района обратился 22-летний житель Бишкека о принятии мер в отношении двух его знакомых, которые нанесли ему телесные повреждения и выстрелили из травматического оружия.

Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 28-130 (покушение на убийство) УК КР.

В милиции установили, что 23 октября между потерпевшим и одним из подозреваемых произошла словесная перепалка по телефону, в последующем они встретились возле одного из домов в Кок-Жаре. Там мужчины снова поссорились.

Перепалка переросла в драку, в ходе которой один из нападавших выстрелил несколько раз из неустановленного травматического пистолета. Личности подозреваемых установлены.

В отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ГУВД подчеркивают, что подозреваемых планируют объявить в розыск. Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. Досудебное производство продолжается.
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