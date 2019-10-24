В ДТП в Санкт-Петербурге пострадали пешеходы. Возможно, виноват кыргызстанец

В Санкт-Петербурге кыргызстанец попал в ДТП, в котором травмы получили семь пешеходов и водитель одной из машин. Об этом сообщило РИА Новости.

ДТП произошло 23 октября. После столкновения автомобили сбили людей на пешеходном переходе.

За рулем «Фольксвагена» находился 33-летний гражданин Кыргызстана Сухбатулло Киргизбаев. По предварительным данным, он выехал на красный сигнал светофора, затем столкнулся с «Рено», из-за чего тот опрокинулся.

По данным посольства Кыргызстана в России, Сухбатулло Киргизбаева задержали на 48 часов пока за отсутствие регистрации.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали водителя маршрутки К-235 Сапарбека Темирбаева, который выехал на красный сигнал светофора и врезался в трамвай.