15:18
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В ДТП в Санкт-Петербурге пострадали пешеходы. Возможно, виноват кыргызстанец

В Санкт-Петербурге кыргызстанец попал в ДТП, в котором травмы получили семь пешеходов и водитель одной из машин. Об этом сообщило РИА Новости.

ДТП произошло 23 октября. После столкновения автомобили сбили людей на пешеходном переходе.

За рулем «Фольксвагена» находился 33-летний гражданин Кыргызстана Сухбатулло Киргизбаев. По предварительным данным, он выехал на красный сигнал светофора, затем столкнулся с «Рено», из-за чего тот опрокинулся.

По данным посольства Кыргызстана в России, Сухбатулло Киргизбаева задержали на 48 часов пока за отсутствие регистрации. 

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали водителя маршрутки К-235 Сапарбека Темирбаева, который выехал на красный сигнал светофора и врезался в трамвай. 
Ссылка:
просмотров: 54
Версия для печати
Материалы по теме
Ехал на красный. Кыргызстанец на бусе врезался в трамвай в Санкт-Петербурге
В России нелегал из Кыргызстана сбил насмерть женщину
В ДТП в Зауралье пострадали граждане Кыргызстана
На трассе Алматы — Бишкек произошло ДТП, в котором погиб кыргызстанец
Кыргызстанец-таксист сбил пенсионерку в Хабаровске
Кыргызстанцы пострадали в аварии в Подмосковье
Кыргызстанцы пострадали в ДТП с микроавтобусом в Новосибирской области
Маршрутка под управлением кыргызстанца перевернулась под Тверью
Двое кыргызстанцев погибли в аварии в Казахстане
Двое кыргызстанцев погибли в ДТП в Москве. Водитель такси задержан
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке мужчина завел девочку в&nbsp;баню и&nbsp;пытался развратить&nbsp;ее В Бишкеке мужчина завел девочку в баню и пытался развратить ее
Милиция нашла труп мужчины в&nbsp;багажнике авто на&nbsp;парковке у&nbsp;аэропорта &laquo;Манас&raquo; Милиция нашла труп мужчины в багажнике авто на парковке у аэропорта «Манас»
В&nbsp;Оше сотрудника туристической милиции обвинили в&nbsp;попытке изнасилования девушки В Оше сотрудника туристической милиции обвинили в попытке изнасилования девушки
В&nbsp;США ученик пришел в&nbsp;школу с&nbsp;дробовиком. Тренер обнял его и&nbsp;обезоружил В США ученик пришел в школу с дробовиком. Тренер обнял его и обезоружил
Бизнес
СКИДКА на&nbsp;очередную пару смартфонов в&nbsp;O!Store. Только семь дней! СКИДКА на очередную пару смартфонов в O!Store. Только семь дней!
Приходи в&nbsp;новые MegaStore и&nbsp;получи подарки и&nbsp;скидки на&nbsp;смартфоны Приходи в новые MegaStore и получи подарки и скидки на смартфоны
&laquo;Альянс Алтын&raquo; приступил к&nbsp;открытым горным работам «Альянс Алтын» приступил к открытым горным работам
Хранение ценностей в&nbsp;сейфовых ячейках &laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; надежно и&nbsp;безопасно Хранение ценностей в сейфовых ячейках «Бакай Банка» — надежно и безопасно
24 октября, четверг
15:13
В ДТП в Санкт-Петербурге пострадали пешеходы. Возможно, виноват кыргызстанец В ДТП в Санкт-Петербурге пострадали пешеходы. Возможно,...
15:12
СКИДКА на очередную пару смартфонов в O!Store. Только семь дней!
15:03
Депутат выступил за увеличение тарифа на холодную воду
14:35
В домах бишкекчан в течение двух лет установят счетчики для воды
14:09
В «Востоке-5» сносят пристройку к магазину «Дасторкон». Будет пешеходная зона