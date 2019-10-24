В Оше задержан член террористической группировки. Он скрывался восемь лет

Сотрудники ГКНБ задержали члена международной террористической организации (МТО). Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что 39-летний М.А. является уроженцем Джалал-Абадской области. С 2011 года он находился в официальном розыске в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье «Акт терроризма».

«Задержанный входил в состав группировки МТО, которая планировала совершить теракты на территории Кыргызстана. В 2011-м во время спецоперации на территории Ошской области ликвидирован главарь террористической организации, остальных членов преступной группировки задержали и приговорили к различным срокам наказания. Однако М.А. в тот момент удалось скрыться. Ошский городской суд постановил содержать его под стражей два месяца в СИЗО ГКНБ южной столицы», — добавили в госкомитете.