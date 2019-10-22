В Чуйской области мужчина несколько месяцев насиловал свояченицу

В Аламединском районе мужчину подозревают в изнасиловании свояченицы. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 20 октября в милицию с заявлением обратилась 19-летняя местная жительница Т.А. Она просила принять меры в отношении мужа сестры, который примерно в мае изнасиловал ее, а после продолжал насиловать еще несколько месяцев.

«Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Изнасилование» УК КР. Для выяснения всех обстоятельств проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Досудебное производство продолжается», — сообщили в ГУВД.