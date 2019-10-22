В Джалал-Абаде мужчина покупал машины в рассрочку и скрывался от продавцов

В Джалал-Абаде сотрудники криминальной милиции задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Уточняется, что задержанный причастен к нескольким фактам.

«Подозреваемый покупал машины в рассрочку, обещал отдать деньги позже, а затем скрывался от продавцов. Он водворен в СИЗО на два месяца», — сообщили в УВД.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника или владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по телефону 0372270530 или 0553333304.