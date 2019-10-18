В Джети-Огузе за взятку задержаны зампрокурора района и следователь

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области задержаны заместитель прокурора и следователь местного РОВД. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что сотрудник прокуратуры и милиционер задержаны за взятку в $1 тысячу.

«По предварительным данным, их задержали за вымогательство взятки. Они требовали деньги за прекращение уголовного дела об изнасиловании. Задержание проводили сотрудники ГКНБ», — сообщили редакции.

В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили эту информацию. По данным надзорного органа, уведомление о подозрении вручено следователю и зампрокурора района.