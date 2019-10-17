Вандалов, сломавших памятники на кладбище в селе Ленинском, ищут

По факту вандализма на кладбище в селе Ленинском начато досудебное производство. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, сообщение о вандализме в дежурную часть ОВД Аламединского района поступило 17 октября.

Сотрудники милиции на месте установили, что неизвестные из хулиганских побуждений сломали

несколько памятников.

По словам очевидцев, сломанные памятники уже были 15 октября. Жители подумали, что они могли упасть из-за ветра. 17 октября они обнаружили еще несколько памятников, которые лежали на земле.

Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений по статье 131 (надругательство над телом умершего и местом захоронения) Кодекса о проступках КР.

Проводятся все необходимые следственные и оперативные мероприятия по установлению и задержанию

причастных лиц. Досудебное производство продолжается.