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Происшествия

Погиб подросток, упавший с пятого этажа

В больнице скончался подросток, упавший с пятого этажа дома по улице Коенкозова. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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По ее данным, он был переведен в отделение реанимации Национального госпиталя, поскольку находился в крайне тяжелом состоянии.

Инцидент произошел днем 8 октября. 17-летнего парня госпитализировали в 3-ю городскую детскую клиническую больницу с диагнозом «ушиб головного мозга тяжелой степени».

Ранее в ведомстве также сообщали, что подросток находится в тяжелом состоянии.
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