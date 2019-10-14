Смерть Егора Паньшина. По делу начали досудебную проверку

В Бишкеке по факту смерти известного организатора праздничных мероприятий и квестов Егора Паньшина милиция начала досудебную проверку.

Как сообщили 24.kg в ГУВД Бишкека, факт зарегистрировали в ЕРПП. Что стало причиной смерти 44-летнего ивент-менеджера, следователи Октябрьского РОВД установят только после получения экспертизы.

Предварительная и, как уточнили в ГУВД, пока основная версия — самоубийство. Мужчину нашли мертвым в лесопосадке в микрорайоне «Асанбай» 13 октября в 9.30.

На шее у него обнаружили бытовой электрический удлинитель, привязанный другим концом к дереву. Синяков, ушибов, травм на теле не нашли.

В милиции подчеркнули, у Егора Паньшина было много долгов и проблемы на работе. Ранее его родственники сообщали, что он ушел на утреннюю пробежку и не вернулся.