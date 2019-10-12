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Происшествия

В Бишкеке задержали хулигана, избившего водителя маршрутки

Мужчину, избившего водителя маршрутного такси, задержали. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, 10 октября примерно в 18.30 в милицию поступило сообщение о том, что водитель автомашины «Тойота» нанес телесные повреждения водителю маршрутного такси и скрылся в неизвестном направлении.

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В тот же день в УВД Ленинского района столицы с заявлением обратился гражданин С.Т. Он просил принять меры в отношении неизвестного мужчины азиатской внешности, который напал на него.

«Заявитель сообщил, что он на микроавтобусе «Мерседес-Спринтер» перестроился в своем направлении на другую полосу движения, в это время водитель «Тойоты» совершил обгон, остановился, вышел из своей автомашины и нанес ему телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Факт зарегистрировал в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 65 (побои) Кодекса КР о проступках, позже оно переквалифицировано на статью 266 (хулиганство) УК КР. По материалу назначена судебно-медицинские экспертиза.

Оперативники СКМ ГУВД Бишкека и УВД Ленинского района установили личность подозреваемого — К.Н., 1995 года рождения. Он доставлен в отделение. Ведется расследование.
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