12:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия
Сюжет: Крупные взятки (70)

Задержанного военного комиссара отпустили. Найденные у него деньги уже не взятка

Фигурирующие на видео задержания военного комиссара в Кадамджайском районе 175 тысяч сомов являются личными средствами, полученными за проданный ранее автомобиль. Об этом сообщил Государственный комитет по делам обороны КР.

По его данным, задержанный написал об этом в объяснительной.

Как сообщается, М.З. 5 сентября задержали сотрудники Военной прокуратуры и Финансовой полиции Баткенской области при возврате остатка долга гражданину Э.О. по подозрению в мошенничестве.

В настоящее время Военной прокуратурой принято решение до окончания разбирательства освободить М.З. из-под стражи и направить к месту службы.

«Установлено, что М.З. действительно на момент получения взятки являлся военным комиссаром Тонского района, а в последующем его перевели в Кадамджайский район Баткенской области. Подозреваемого задержали во время возврата денег заявителю. Он признал вину. В служебном кабинете подозреваемого обнаружена крупная сумма денег. Военнослужащий водворен на гауптвахту», — сообщили ранее в ГСБЭП.
Ссылка:
просмотров: 837
Версия для печати
Материалы по теме
Военный комиссар за $1 тысячу продал поддельный военный билет
В Караколе начальник отдела архитектуры получил взятку машиной
Взятка в военкомате. Военнослужащего оштрафовали на 220 тысяч сомов
В Ат-Баши суд прекратил дело о взятке сотрудника военкомата
Взятка в 350 тысяч. Сотрудника ГКНБ обвинили в мошенничестве
В Джалал-Абадской области бухгалтер айыл окмоту вымогал взятку у предпринимателя
ГКНБ опубликовал видео задержания помощника прокурора Токмака
В ГКНБ рассказали подробности задержания помощника прокурора Токмака
В Токмаке задержан помощник прокурора города
Инспектор Счетной палаты вымогал деньги у сотрудников центра семейной медицины
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке автобус столкнулся с&nbsp;Mazda. Четыре человека погибли В Бишкеке автобус столкнулся с Mazda. Четыре человека погибли
Смертельное ДТП с&nbsp;автобусом. ГУВД возбудило уголовное дело Смертельное ДТП с автобусом. ГУВД возбудило уголовное дело
Смертельное ДТП в&nbsp;Бишкеке. Автобус восстановлению не&nbsp;подлежит Смертельное ДТП в Бишкеке. Автобус восстановлению не подлежит
В&nbsp;Бишкеке водитель авто сбил инспектора УОБДД В Бишкеке водитель авто сбил инспектора УОБДД
Бизнес
Кыргызтелеком обеспечит техническую поддержку Национальных игр кочевников Кыргызтелеком обеспечит техническую поддержку Национальных игр кочевников
Кыргызтелеком в&nbsp;2019 году подключил к&nbsp;интернету 1&nbsp;тысячу 564 объекта Кыргызтелеком в 2019 году подключил к интернету 1 тысячу 564 объекта
Вместе дешевле! Знаете&nbsp;ли вы, сколько ваша семья тратит на&nbsp;связь ежемесячно? Вместе дешевле! Знаете ли вы, сколько ваша семья тратит на связь ежемесячно?
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;&nbsp;&mdash; пять лет динамичного развития «Газпром Кыргызстан» — пять лет динамичного развития