Задержанного военного комиссара отпустили. Найденные у него деньги уже не взятка

Фигурирующие на видео задержания военного комиссара в Кадамджайском районе 175 тысяч сомов являются личными средствами, полученными за проданный ранее автомобиль. Об этом сообщил Государственный комитет по делам обороны КР.

По его данным, задержанный написал об этом в объяснительной.

Как сообщается, М.З. 5 сентября задержали сотрудники Военной прокуратуры и Финансовой полиции Баткенской области при возврате остатка долга гражданину Э.О. по подозрению в мошенничестве.

В настоящее время Военной прокуратурой принято решение до окончания разбирательства освободить М.З. из-под стражи и направить к месту службы.

«Установлено, что М.З. действительно на момент получения взятки являлся военным комиссаром Тонского района, а в последующем его перевели в Кадамджайский район Баткенской области. Подозреваемого задержали во время возврата денег заявителю. Он признал вину. В служебном кабинете подозреваемого обнаружена крупная сумма денег. Военнослужащий водворен на гауптвахту», — сообщили ранее в ГСБЭП.