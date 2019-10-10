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Задержан кыргызстанец, распространявший в соцсетях экстремистские материалы

В Чуйской области задержали 48-летнего сторонника запрещенного в Кыргызстане движения «Хизб ут-Тахрир», который распространял в социальных сетях экстремистские материалы. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, во время обыска в доме подозреваемого оперативники изъяли книги, листовки и брошюры с пропагандистскими материалами «Хизб ут-Тахрира».

В ходе оперативных мероприятий установили других сторонников экстремистской организации, которые занимались агитацией граждан. В доме одного из подозреваемых обнаружили 6 книг, 19 листовок, брошюры с пропагандистскими материалами «Хизб ут-Тахрира».

По изъятым материалам назначили экспертизы. Досудебное производство продолжается.
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