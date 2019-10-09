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Происшествия

Подросток, упавший с пятого этажа, находится в тяжелом состоянии

Подросток, выпавший из окна квартиры на пятом этаже, находится в отделении реанимации Бишкекской городской детской больницы скорой помощи в тяжелом состоянии. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве здравоохранения.

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По данным ведомства, парню примерно 17 лет. Он поступил в бессознательном состоянии.

«Вчера прошел консилиум, приглашали нейрохирургов из взрослого отделения. Рассматриваем вопрос перевода в Национальный госпиталь, как его состояние улучшится», — отметили в министерстве.

Предварительно врачи поставили диагноз «ушиб головного мозга».

ЧП произошло 8 октября на улице Коенкозова в Бишкеке.
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