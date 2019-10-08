Задержанный с наркотиками волонтер из США на условия содержания не жалуется

Задержанный с наркотиками волонтер из США не жалуется на условия содержания в ошском следственном изоляторе. Об этом 24.kg сообщили в Центре по предупреждению пыток.

По его данным, в период этапирования из РОВД Токтогульского района в Ошский СИЗО-5 жалоб от Йии Дэниела Джеймса не поступало. Центр направит в СИЗО своих сотрудников для мониторинга условий содержания гражданина США. Йии Дэниел Джеймс содержится в общей камере.

Второй фигурант уголовного дела — гражданин США Павел Девяткин был отпущен под домашний арест, после того, как Йии Дэниел Джеймс взял всю вину на себя, заявив, что наркотики принадлежат ему.

Йии Дэниел Джеймс и Павел Девяткин были задержаны с килограммом марихуаны 19 сентября.

В посольстве США в Кыргызстане уточнили, что диппредставительство сотрудничает с местными властями в случаях задержания своих граждан на территории КР.