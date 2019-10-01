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Поддельные духи Dior, Chanel, Armani везли из Кыргызстана в Россию

Фото с оперативного видео ФТС России. Контрафактная парфюмерия из Кыргызстана

В Оренбурге таможенники задержали 44 тысячи 120 флаконов контрафактной парфюмерии из Кыргызстана. Об этом сообщил интернет-портал «Общественное телевидение России».

По его данным, инспекторы обнаружили товар в грузовике во время проверки. Он маркирован названиями известных брендов, в числе которых Dior, Chanel, Armani, Moschino и прочие. Представители правообладателей заявили, что выявленная оренбургскими таможенниками продукция является контрафактной.

Ущерб от незаконного использования товарных знаков мог составить больше 250 миллионов рублей.

В отношении отправителя товара — подробности о нем не сообщаются — заведено административное дело.
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