Подозреваемую в крупном мошенничестве с продажами автомашин задержали в Бишкеке

По ее данным, 20 сентября 2019 года в УВД Первомайского района обратился житель столицы. Он просил принять меры в отношении малознакомой женщины, которая 7 мая 2019 года на пересечении улиц Толстого и Панфилова обманным путем завладела его автомашиной «Тойота Олион» стоимостью $5,6 тысячи под предлогом, что продаст ее за месяц и вернет деньги.
Кроме того, 18 июня 2019 года подозреваемая завладела автомашиной BMW стоимостью $5,8 тысячи этого же заявителя. Позже, 27 июня, она получила для продажи «Тойоту» стоимостью $12 тысяч. А 1 августа 2019 года в ее руки попала автомашина «Рэндж Ровер» стоимостью $7,6 тысячи.
Продав все автомашины, подозреваемая под различными предлогами начала оттягивать сроки возврата денег.
Общий ущерб от действий подозреваемой заявитель оценил в $31 тысячу.
По факту начали досудебное производство по статье 204 (мошенничество) УК КР.
Оперативники службы криминальной милиции УВД Первомайского района задержали подозреваемую Я.С., 1989 года рождения. Ее водворили в ИВС ГУВД Бишкека.
Сейчас милиция устанавливает возможную причастность подозреваемой к аналогичным преступлениям.