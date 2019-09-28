Подозреваемую в крупном мошенничестве с продажами автомашин задержали в Бишкеке

Фото УВД Первомайского района Бишкека. Подозреваемая в крупном мошенничестве

В Бишкеке милиционеры задержали подозреваемую в мошенничестве с продажами автомашин. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

По ее данным, 20 сентября 2019 года в УВД Первомайского района обратился житель столицы. Он просил принять меры в отношении малознакомой женщины, которая 7 мая 2019 года на пересечении улиц Толстого и Панфилова обманным путем завладела его автомашиной «Тойота Олион» стоимостью $5,6 тысячи под предлогом, что продаст ее за месяц и вернет деньги.

Кроме того, 18 июня 2019 года подозреваемая завладела автомашиной BMW стоимостью $5,8 тысячи этого же заявителя. Позже, 27 июня, она получила для продажи «Тойоту» стоимостью $12 тысяч. А 1 августа 2019 года в ее руки попала автомашина «Рэндж Ровер» стоимостью $7,6 тысячи.

Продав все автомашины, подозреваемая под различными предлогами начала оттягивать сроки возврата денег.

Общий ущерб от действий подозреваемой заявитель оценил в $31 тысячу.

По факту начали досудебное производство по статье 204 (мошенничество) УК КР.

Оперативники службы криминальной милиции УВД Первомайского района задержали подозреваемую Я.С., 1989 года рождения. Ее водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Сейчас милиция устанавливает возможную причастность подозреваемой к аналогичным преступлениям.